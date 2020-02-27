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    Коронавірус наніс збитків світовому туризму у $22 млрд

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    <span>Коронавірус в Італії: у Венеції туристи носять медичні маски</span> - Коронавірус наніс збитків світовому туризму у $22 млрд
    Коронавірус в Італії: у Венеції туристи носять медичні маски
    Фото Manuel Silvestri

    Громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож

    Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу Covid-19.

    Про це заявила голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) Глорія Гевара в інтерв'ю газеті El Mundo

    «Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь – ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період», – зауважила Гевара.

    Вона акцентувала увагу, що саме громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

    Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму звернулася до мандрівників з проханням прислухатися до рекомендацій ВООЗ та своїх урядів щодо особливостей подорожей у ті чи інші країни.

    Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

    В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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