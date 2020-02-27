Коронавірус наніс збитків світовому туризму у $22 млрд



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Коронавірус в Італії: у Венеції туристи носять медичні маски Фото Manuel Silvestri

Громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож

Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це заявила голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) Глорія Гевара в інтерв'ю газеті El Mundo.

«Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь – ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період», – зауважила Гевара.

Вона акцентувала увагу, що саме громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму звернулася до мандрівників з проханням прислухатися до рекомендацій ВООЗ та своїх урядів щодо особливостей подорожей у ті чи інші країни. Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб. В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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