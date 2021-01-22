Ексректорка медичного вишу, яка конфліктувала з Супрун, виграла суд з поновлення на посаді

Ексректорка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Катерина Амосова має бути поновлена на займаній посаді за рішенням суду. До слова, дія її контракту закінчується 16 червня 2021 року.

Катерина Амосова відсудила 274,4 тис. грн заробітку за час вимушеного прогулу і 10 тис. грн моральної шкоди

Колишня ректорка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Катерина Амосова виграла суд з поновлення на займаній посаді.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва від 8 грудня 2020 року.

Позивачка оскаржувала наказ МОЗ України від 9 січня 2019 року про своє звільнення. Також вона хотіла стягнути з міністерства 10 тис. грн моральної шкоди.

Підставою для звільнення Амосової з посади ректора послужили резолюція в. о. міністра охорони здоров`я Уляни Супрун і доповідна записка в. о. генерального директора директорату науки, інноваційної освіти та кадрів Ольга Ковальчук. У підсумку її звільнили за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України) – відсутність на робочому місці без поважних причин з 27 грудня 2018 року до 8 січня 2019 року.

Як з’ясував суд, 16 червня 2014 року між Катериною Амосовою та МОЗ України укладено контракт про призначення на посаду ректора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Дія контракту закінчувалася 16 червня 2021 року.

При цьому посада ректора медичного вишу є виборною.

Під час судових засідань МОЗ не надав доказів про існування на 8 січня 2019 р. подання чи рішення конференції трудового колективу НМУ ім. О.О. Богомольця щодо дострокового розірвання контракту або звільнення Амосової з посади ректора університету.

«Стаття 15 Закону України «Про вищу освіту» не передбачає повноважень МОЗ України на дострокове розірвання контракту з ректором закладу вищої освіти з власної ініціативи за відсутності подання вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти… Відтак, позивача звільнено з порушенням процедури», – констатував суд.

Крім цього, суд постановив стягнути з Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на користь Амосової середній заробіток за час вимушеного прогулу за період у розмірі 274,4 тис. грн.

Також суд розпорядився стягнути з МОЗ на користь позивачки 10 тис. грн моральної шкоди.

Як повідомляв «Главком», 16 квітня 2018 року Катерина Амосова вперше була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передували висновки комісії міністерства охорони здоров’я України, яка визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною.

Довідково. Катерина Амосова є донькою знаменитого хірурга Миколи Амосова. У 2006 році балотувалася у народні депутати від Партії екологічного порятунку «ЕКО+25 %», була першим номером у списку.

Амосова одружена з професором Володимиром Мішаловим. Має доньку Анну.

Катерина Амосова була науковим керівником дисертації Марини Порошенко.