  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справу «Роттердам+» повторно закрито

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Слідство не змогло встановити злочину і шкоди від дії формули&nbsp;&laquo;Роттердам +&raquo; - Справу «Роттердам+» повторно закрито
    Слідство не змогло встановити злочину і шкоди від дії формули «Роттердам +»
    Фото з відкритих джерел

    Прокурор САП вдруге закрив справу

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову закрила справу «Роттердам+».

    Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

    «Прокурор САП вдруге закрив справу «Роттердам+», - йдеться в повідомленні НАБУ в офіційному Telegram-каналі.

    «Після чотирьох років розслідування Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Антимонопольний комітет України, суди різних інстанцій, десятки українських і зарубіжних експертів не знайшли в принципі визначення ціни енергетичного вугілля, затвердженому НКРЕКП, ознак правопорушення», - прокоментувала адвокатка у справі Наталія Дрігваль.

    Справу «Роттердам+» перший раз було закрито 27 серпня 2020 року. Незабаром це рішення підтримав Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд. Рішення суду про законність закриття цієї справи набрало чинності 17 листопада 2020 року.

    Однак за позовом Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського суд зобов'язав продовжити розслідування.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало з березня 2017 року. Слідство не змогло встановити злочину і шкоди від дії формули.

    Також НАБУ повідомляв, що Адмінсуд відмовився оцінювати дії детективів у закритій справі «Роттердам+».

    В грудні 2020 року Антимонопольний комітет слідом за прокуратурою і судом визнав формулу «Роттердам+» законною.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

    Теги: прокуратура суд розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies