У Молдові закон про статус російської мови визнали неконституційним

Конституційний суд Молдови визнав закон «Про функціонування мов», що надає російській мові статус міжнаціонального таким, що не відповідає конституції

Конституційний суд Молдови визнав закон «Про функціонування мов», що надає російській мові статус міжнаціонального, що не відповідає конституції. Про це повідомило місцеве видання Newsmaker з посиланням на суд.

Таким чином суд відреагував на запит депутатів партії «Гідність і правда» (DA) Діну Плингеу і Марії Чобану та голови уніоністські партії Національної єдності (PUN) Октавіана Цику.

«Зізнається неконституційним закон про функціонування мов на території Республіки Молдова», – зачитала рішення КС голова суду Домніка Маноле.

Вона також зазначила, що суддя КС Володимир Цуркан винесе окрему думку у даній справі.

Автори звернення заявили, що мовний закон дискримінує представників етнічної більшості і представників меншин, які не володіють державною мовою. Крім того, на їхню думку, закон був прийнятий з процедурними порушеннями, без належного публічного обговорення і без обговорень у парламенті.

Своєю чергою, представник уряду у КС, в.о. міністра юстиції Фадей Нагачевський зазначив, що російська мова де-факто є мовою міжнаціонального спілкування у Молдові. Він пояснив, що більшість етнічних меншин Молдови використовує його як основну мову для спілкування, і значна частина населення країни їм володіє.

«Необхідність використання російської мови обумовлена також здатністю держави представляти етнічним меншинам якісні державні послуги і необхідністю забезпечити реалізацію прав цих меншин», – сказав представник уряду у Конституційному суді.

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року, уряд Молдови ухвалив закон про функціонування мов на території республіки, яким визнав російську «мовою міжнаціонального спілкування» і прирівняв її до державної.

Закон передбачав, що мовою усного та письмового спілкування з органами державної влади, а також з підприємствами та організаціями, розташованими на території Молдови, стануть державна мова і/або російська мова за вибором громадянина.

Також передбачено, що «держава повинна створити всі умови для використання і розвитку російської мови». Документ зобов'язав, зокрема, перекладати на російську всі назви вироблених у країні товарів і послуг, ліків, а також таблички державних і громадських установ.

У разі відмови чиновників на вимогу громадян говорити російською, закон пропонував встановити для них «особисту відповідальність». Водночас він зобов'язував керівників державних установ володіти державною мовою – молдовською.

Закон ухвалили голосами депутатів парламентської більшості – «Партії соціалістів Молдови» (ПСРМ), до якої належить чинний президент Ігор Додон, який програв на виборах, і партії «Шор». Опозиція бойкотувала засідання.

До слова, Росія визнала, що Україна захищає російську мову краще багатьох інших держав.