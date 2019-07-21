Екзитпол телеканалу «112 Україна». «Слуга народу» набирає 42,7% голосів
За даними організаторів екзитполу, опитування охопило 25 тис. чоловік на 500 виборчих дільницях
Телеканал «112 Україна» оголосив результати екзитполу, який на замовлення телеканалу був проведений австрійським Інститутом соціальних досліджень і консалтингу SORA (Відень, Австрія) і його партнером в Україні – центром «Соціальний моніторинг».
Згідно з даними екзитполу телеканалу 112, у Раду проходять п’ять партій, це:
Слуга народу - 42,7%
Опозиційна платформа – За життя - 12,9%
Європейська солідарність - 8,8%
Батьківщина - 8,5%
Голос - 6,5%.
Не проходять до Ради:
Сила і честь - 3,9%
Радикальна партія - 3,1%
За даними організаторів екзитполу, опитування охопило 25 тис. чоловік на 500 виборчих дільницях (на 250 ділянках методом індивідуального інтерв'ю, на 250 дільницях методом таємного голосування). Стандартна похибка - 2,4%.
Це дало змогу побачити результати не лише в загальнонаціональному, але й у регіональному розрізі за сімома вибраними макрорегіонами.
На половині дільниць опитування було здійснене шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face). На інших - шляхом анонімного заповнення бюлетенів, які після заповнення будуть потрапляти до запечатаних скриньок.
27% респондентів не захотіли повідомляти, за кого голосували.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.
Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.