Екзитпол телеканалу «112 Україна». «Слуга народу» набирає 42,7% голосів



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О 20:00 виборчі дільниці закрилися

За даними організаторів екзитполу, опитування охопило 25 тис. чоловік на 500 виборчих дільницях

Телеканал «112 Україна» оголосив результати екзитполу, який на замовлення телеканалу був проведений австрійським Інститутом соціальних досліджень і консалтингу SORA (Відень, Австрія) і його партнером в Україні – центром «Соціальний моніторинг».

Згідно з даними екзитполу телеканалу 112, у Раду проходять п’ять партій, це:

Слуга народу - 42,7%

Опозиційна платформа – За життя - 12,9%

Європейська солідарність - 8,8%

Батьківщина - 8,5%

Голос - 6,5%.

Не проходять до Ради:

Сила і честь - 3,9%

Радикальна партія - 3,1%

За даними організаторів екзитполу, опитування охопило 25 тис. чоловік на 500 виборчих дільницях (на 250 ділянках методом індивідуального інтерв'ю, на 250 дільницях методом таємного голосування). Стандартна похибка - 2,4%.

Це дало змогу побачити результати не лише в загальнонаціональному, але й у регіональному розрізі за сімома вибраними макрорегіонами.

На половині дільниць опитування було здійснене шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face). На інших - шляхом анонімного заповнення бюлетенів, які після заповнення будуть потрапляти до запечатаних скриньок.

27% респондентів не захотіли повідомляти, за кого голосували.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.