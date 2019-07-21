На 15 закордонних дільницях голосування вже завершилося



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Завершено голосування на перших зарубіжних дільницях Фото: ЕРА

Останньою закриється виборча дільниця у Сан-Франциско

Уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.

Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу.

«Станом на 18-ту годину (за Києвом - ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях», - сказала вона.

За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.

Також Бернацька поінформувала, що на дільниці в Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.

Крім того, вона розповіла, що о 18.30 за київським часом завершилося голосування і закривається дільниця в посольстві України в Ірані, о 19.00 - в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.

«Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)», - додала секретар ЦВК.

Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.

Зазначимо, що на чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради. Також у США відкрились виборчі дільниці для голосування українців. Як відомо, в Антарктиді вже проголосували всі 12 українців.

Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців .У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Джерело: Укрінформ