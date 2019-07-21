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    На 15 закордонних дільницях голосування вже завершилося

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    <span>Завершено голосування на перших зарубіжних дільницях</span> - На 15 закордонних дільницях голосування вже завершилося
    Завершено голосування на перших зарубіжних дільницях
    Фото: ЕРА

    Останньою закриється виборча дільниця у Сан-Франциско

    Уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.

    Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу.

    «Станом на 18-ту годину (за Києвом - ред.) процес голосування завершився вже на 15 закордонних виборчих дільницях», - сказала вона.

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    За словами секретаря, першим завершилося голосування о 13 годині за Києвом на дільниці в Канберрі (Австралія), де із 1741 виборця проголосувало лише 57.

    Також Бернацька поінформувала, що на дільниці в Кореї серед 240 виборців у списках проголосували 66, а в Японії з 528 проголосували 107 виборців.

    Крім того, вона розповіла, що о 18.30 за київським часом завершилося голосування і закривається дільниця в посольстві України в Ірані, о 19.00 - в Азербайджані, Вірменії, Грузії та ОАЕ.

    «Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральному консульстві України в Сан-Франциско (США)», - додала секретар ЦВК.

    Водночас вона нагадала, що загалом було утворено 102 закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.

    Зазначимо, що на чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.

    Раніше повідомлялося, що у Мексиці українці почали голосування на виборах до Верховної Ради. 
    Також у США відкрились виборчі дільниці для голосування українців. Як відомо, в Антарктиді вже проголосували всі 12 українців.

    Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. 

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Джерело: Укрінформ

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