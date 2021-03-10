Опубліковано закон про електронні трудові книжки

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період, коли використовуватиметься як паперовий, так і електронний варіант

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» № 1217-IX опублікований у парламентській газеті «Голос України» від 10 березня.

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також законодавчо врегульовується питання автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Таким чином, вдосконалюється і реформується система обліку трудової діяльності працівників, яка передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок.

Законом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру повинні бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Протягом цього часу буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із зазначеного реєстру.

Також документом вводиться можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

Такі зміни дозволять зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, в першу чергу в разі тимчасової втрати працездатності.

Також це спростить облік даних про освіту, кваліфікацію, яка є у працюючого населення, і яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, і планування підготовки або перепідготовки фахівців з актуальних напрямів. Усуваються можливі ризики і негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації і внесення недостовірних відомостей до цього документа.

4 березня президент Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки. Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.