Де та як порушують мовний закон. Кремінь оприлюднив показову статистику

Українці за два місяці майже тисячу раз скаржилися на недотримання закону про мову

Українці за два місяці направили до мовного омбудсмена майже тисячу повідомлень щодо порушень норм мовного закону. Найбільше скарг надійшло зі столиці та Київської області. Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня у Facebook.

Із 16 січня по 16 березня Кремінь отримав 944 скарги про порушення права на отримання інформації та послуг державною мовою. З Києва й області надійшло 368 таких повідомлень. На другому місці – Львівська область (88 звернень) на третьому – Харківська область (74 повідомлення).

Із Одеської області надійшло 38 повідомлень, Дніпропетровської – 35, Чернігівської – 32, Запорізької та Полтавської – по 19, Вінницької – 10.

Найбільше українці скаржилися на відсутність української версії вебсайтів про надання послуг, сайтів інтернет магазинів. Таких заяв про порушення зафіксували 382.

Ще 211 звернень громадян стосуються порушення їх прав у сфері обслуговування. Сюди відноситься надання послуг недержавною мовою в магазинах, супермаркетах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси, ветеринарних клініках.

Зросла кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Про використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень від українців.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ініціативу щодо відтермінування на півтора року норми про накладення штрафів за порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».