Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України

Недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%

Секретаріат Енергетичного Співтовариства долучиться до вирішення накопичених проблем в галузі зеленої енергетики, щоб вона стала опорою країни у відновленні та зеленому переході, повідомляє організація.

Як зазначається, щоб продовжити підтримку відновлення та прибутковості сектору відновлюваної енергетики в Україні, Секретаріат провів зустріч зацікавлених сторін у Києві 9 квітня 2024 року після завершення багатосторонньої посередницької діяльності у 2020 році.

«Постмедіаційна зустріч була зосереджена на внутрішньому та міжнародному плануванні відновлення, ринковій реформі, усуненні регуляторних перешкод у ланцюжку вартості відновлюваної енергетики та підвищенні доцільності інвестицій у проекти з відновлюваної енергетики та зберігання енергії», – заявили в Енергоспівтоваристві.

Згідно з повідомленням, після зустрічі зацікавлені сторони співпрацюватимуть, щоб розробити дорожню карту, яка окреслить необхідні дії та заходи.

«Ця дорожня карта має на меті зміцнити готовність сектору відновлюваної енергетики стати центральною опорою переходу України до зеленої економіки за рахунок приватних інвестицій», – додають в організації.

Крім того, команда Секретаріату, провела низку зустрічей з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи Міністерство енергетики, національний регуляторний орган НКРЕКП, операторів систем передачі електроенергії та газу, Оператор ринку, ДП «Гарантований покупець», голову Комітету ВР з питань енергетики.

Обговорення було зосереджено на підтримці сектору відновлюваної енергетики, інтеграції українського ринку електроенергії з Європейським Союзом та виплатах у рамках Фонду підтримки енергетики України.

Раніше повідомлялося, що інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до Секретаріату Енергетичного Співтовариства для вирішення технічних, регуляторних та фінансових проблеми в енергетиці, які накопичилися за роки після підписання меморандуму між Енергоспівтовариством та урядом у 2020 році.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.