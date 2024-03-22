Держборг США виходить з-під контролю і збільшується рекордними темпами – ЗМІ

Державний борг США зростає на $1 трлн кожні 100 днів

Держборг Сполучених Штатів блискавично зростає – він збільшується на 1 трильйон доларів кожні 100 днів. Про це повідомляють американські ЗМІ.

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«Побоювання з приводу кризи смертельної спіралі долара США зростають після того, як Bank of America випустив шокуюче попередження про «$1 трлн кожні 100 днів» на тлі величезного буму цін на біткоїн, Ethereum, XRP та криптовалюти», пише Forbes.

Аналітики попереджають, що боргове навантаження США сприятиме зростанню цін на біткоїн, зазначає видання.

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Головний стратег Bank of America Майкл Хартнетт повідомив, що нещодавно створені спотові біржові фонди біткоїну (ETF) перебувають на шляху до «вибухового року», частково через крах долара США.

Як пише The Washington Times, держборг США перевищив $34 трлн уже 4 січня цього року. «Щоб уявити його зростання в перспективі: борг збільшився до $33 трлн 15 вересня, після того, як досяг $32 трлн всього за три місяці до цього, 15 червня. До цього періоду знадобилося майже вісім місяців, щоб борг зріс із 31 трильйона доларів, що говорить про значне зростання ставок, за якими уряд запозичує», – йдеться у статті.

До слова, державний борг США у разі збереження поточного темпу доходів і витрат зростатиме швидше, ніж економіка країни, випливає із прогнозу американської Рахункової палати. Очікується, що до 2050 року він сягне обсягу 200% від національного ВВП.

«Федеральному уряду у довгостроковій перспективі загрожує нестійка фінансова траєкторія, яка створює серйозні проблеми для економіки, безпеки та соціальної сфери, якщо цю проблему не буде вирішено», – йдеться у документі.

Так, згідно із прогнозом, витрати держави у відсотковому співвідношенні до ВВП досягнуть рекордного максимуму до 2030 року. Частково це буде зумовлено зростанням процентних ставок. У Рахунковій палаті стверджують, що конгресу та адміністрації доведеться ухвалити «важкі бюджетні та політичні рішення», щоб ліквідувати ключові фактори зростання федерального боргу. При цьому стверджується, що чим раніше будуть зроблені кроки до зміни бюджетної траєкторії, тим менш радикальні дії будуть потрібні.