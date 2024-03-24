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Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
За словами експерта, багато підприємств, наприклад, держшахти, водоканали, різні підприємства, які включені в відповідний перелік, не сплачують взагалі коштів
ілюстративне фото

Борги в енергетиці продовжують гальмувати розвиток зеленої енергетики – директор енергетичних програм Центру Разумкова

Указ президента України Володимира Зеленського щодо подолання боргової кризи енергетиці не виконується в потрібному обсязі, що продовжує гальмувати розвиток енергетики країни, зокрема напрям зеленої енергетики. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

«Був відповідний указ президента прийнятий про вирішення даної проблеми, але на жаль, поки що ця проблема важко вирішується. Не можна сказати, що якось знижується заборгованість на ринку», – сказав Омельченко.

За його словами, проблема велика, в першу чергу, на балансуючому ринку. Тому що багато підприємств, наприклад, держшахти, водоканали, різні підприємства, які включені в відповідний перелік, не сплачують взагалі коштів.

«Зараз намагаються скоротити перелік тих підприємств, яких не дозволено відключати у разі неплатежів, але проблема залишається дуже велика», – додав Омельченко.

Також за його словами, є проблема невідповідності цін на електричну енергію для населення, які приблизно в 2,5-3 рази нижчі ринкового рівня і практично компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» мають компенсувати ці кошти для населення.

«І безумовно це питання тарифів «Укренерго», тобто надбавки в тарифі «Укренерго» для «зеленої генерації» – цього тарифу не вистачає і в результаті утворюється велика заборгованість ще й перед «зеленою генерацією» і теж достатньо гальмує розвиток відновлювальної енергії», – зазначив Омельченко.

Він вважає, що такі проблеми поки що далекі від розв'язань, але їх потрібно вирішувати терміново через те, що в цілому обсяг ланцюга заборгованостей перевищує 150 млрд грн.

Як повідомлялося, 7 листопада президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де першим до вирішення Кабінетом Міністрів України у місячний строк поставлено питання заборгованостей. Відповідний указ №737/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Станом на середину березня недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Теги: Енергоатом Володимир Зеленський Укренерго Укргідроенерго борг

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