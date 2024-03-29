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Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк
фото: пресслужба Міністерства фінансів

Укладання угоди було передбачено меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу

Україна та США підписали двосторонню угоду про відтермінування виплат за державним боргом, що дозволить Україні спрямувати кошти на соціальні та гуманітарні потреби під час війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як вказано, «двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом» було підписано під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та посла США в Україні Бріджит Брінк.

«Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», – наголосив Марченко.

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Укладання зазначеної угоди, як вказано, було передбачено меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Раніше повідомлялося, що державний та гарантований державою борг України за 2023 рік зріс на $33,9 млрд. У цілому протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 33,9 млрд дол. США в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів

Теги: США борг

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