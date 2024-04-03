Китай призвів до глобального надлишку сонячних панелей

Ціни на китайські сонячні панелі впали на 42% у 2023 році – експерт

Конкуренція в переповненому секторі сонячної енергетики Китаю витісняє з ринку менших гравців, але надлишок виробничих потужностей – а на черзі ще більше – загрожує роками утримувати світові ціни на низькому рівні, повідомляє Reuters.

На Китай припадає 80% потужностей з виробництва сонячних модулів після багатьох років субсидування, що призвело до надлишкової пропозиції, яка спровокувала обвал світових цін і спровокувала імпортні мита з боку торгових партнерів, щоб запобігти завалу ринку дешевим обладнанням.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен, яка цього тижня відвідає Китай, планує попередити Пекін про шкоду, яку завдають субсидії на екологічно чисті енергетичні продукти, включаючи сонячні панелі, які, за її словами, заполонили світові ринки і становлять загрозу для американських фірм, робітників і глобальної економіки.

Надлишок потужностей у сонячній енергетиці Китаю є символом проблем, з якими стикається друга за величиною економіка світу. Високий рівень державних промислових інвестицій та низький рівень споживання домогосподарств означає, що багато секторів виробляють більше, ніж може поглинути внутрішній ринок.

За словами аналітика Wood Mackenzie Хуайяна Суна, надлишкова пропозиція призвела до падіння цін на готові сонячні панелі в Китаї на 42% у 2023 році, що зробило китайські панелі більш ніж на 60% дешевшими, ніж обладнання американського виробництва, а деякі виробники лише модулів приймають замовлення з від'ємною маржею, щоб зберегти частку ринку.

За даними Китайської асоціації фотоелектричної промисловості, на кінець 2023 року річна виробнича потужність готових сонячних модулів у Китаї становила 861 гігават (ГВт) в еквіваленті, що більш ніж удвічі перевищує світову установку модулів у 390 ГВт.

Нагадаємо, вчені в Кореї змогли підтримувати плазму при температурі, в сім разів вищій за сонячну, довше, ніж будь-коли раніше, після модернізації ключового компонента, що може надати безцінні дані для міжнародного термоядерного мегапроекту, який планується запустити наступного року