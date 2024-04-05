НКРЕКП має запобігти погіршенню фінансового стану «зеленої» енергетики – інвестори

Як зазначають експерти, «Укренерго» та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації

Інвестори в «зелену» енергетику закликали НКРЕКП до відкритого діалогу у вирішенні боргових проблем галузі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має розглянути пропозицію асоціацій відновлюваної енергетики щодо взаємних розрахунків між ДП «Гарантований покупець» та виробниками зеленої електроенергії, мета якої зменшити існуючу фінансову кризу в галузі. Про це йдеться в заяві Української вітроенергетичної асоціації, де вказується, що 3 квітня на своєму засіданні комісія розглядала внесення змін до постанови №332 від 25 лютого 2022 року щодо забезпечення стабільного функціонування ринку електроенергії.

«Метою внесення відповідних змін до Постанови було задекларовано врегулювання питання взаємних розрахунків між Держпідприємством «Гарантований покупець» та виробниками електроенергії за «зеленим» тарифом, що є доволі довгоочікуваним питанням для ринку», – розповідають в УВЕА.

В той же час інвестори підкреслюють, що згідно опублікованого проєкту рішення, який пропонується до прийняття, ДП «Гарантований покупець» може отримати право не оплачувати виробникам з ВДЕ закуплену «зелену» електроенергію по «зеленому» тарифу в сумі не оплачених небалансів, що вже можна сприймати як черговий намір держави порушити взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов’язання.

«Крім того, це рішення буде суперечити також прийнятим раніше нормативно-правовим актам», – додали інвестори.

Асоціація зазначає, що в кінці січня 2024 року завершився довготривалий і довгоочікуваний нормотворчий процес спрямований на врегулювання небалансів, що виникли починаючи з 8 вересня 2022 року. Окрім нової формули, ключовими були зміни щодо врегулювання відносин за попередні періоди та можливість здійснювати зарахування однорідних вимог. Згідно з повідомленням, ці зміни були сприйняті виробниками з ВДЕ дуже позитивно, адже ринок отримав надію, що вже до 1 квітня, всі небаланси за період з 8 вересня 2022 по 26 січня 2024 року будуть пораховані, а Укренерго і Гарпок підпишуть акти приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ.

«Але, станом на 3 квітня, відсутні як акти із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, так і акти за небаланси за поточний період січень-лютий 2024 року», – зазначали в УВЕА.

«Внесення запропонованих змін до Постанови №332 загрожують ще більшою дестабілізацією фінансового стану на ринку ВДЕ», – додають інвестори.

Для уникнення хаотичності процесів на ринку і нестабільності його регулювання УВЕА запропонувало внести і розглянути альтернативні зміни до постанови. В повідомленні підкреслюється, що за два дні до засідання Нацкомісії з енергетики, УВЕА разом з іншими профільними асоціаціями сектору ВДЕ звернулись до НКРЕКП спільним листом, в якому надали ґрунтовні пояснення і пропозиції щодо вирішення питання.

«На жаль, членами НКРЕКП була проігнорована дана позиція ринку… Компанії – члени УВЕА та інші учасники ринку з ВДЕ абсолютно не підтримують внесення змін до Постанови №332 в актуальному вигляді і закликають НКРЕКП, «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» до живого і відкритого діалогу з ринком», – повідомляють в асоціації.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Як зазначають експерти, «Укренерго» та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. Зазначається, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.