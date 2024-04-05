СБУ вивчає схему фінансування газовиків на суму у понад 20 млрд грн і роль у ній глави НКРЕКП Тарасюка

Наразі ані голова НКРЕКП Тарасюк, ані жоден інший член Нацкомісії публічних коментарів на рахунок намірів розподілити понад 22 млрд грн на користь звинувачених у розкраданнях газових компаній поки не надали

Майже 30 млрд грн у якості компенсації витрат мають отримати різні газові компанії, 12 з яких є фігурантами справи СБУ, що входили до газового холдингу Дмитра Фірташа

Служба безпеки України, яка розслідує схему з розкрадання блакитного палива, скерувало до НКРЕКП запит стосовно намірів Регулятора передбачити понад 22 млрд грн на компенсацію витрат 12 компаніям-фігурантам гучної «газової кримінальної справи».

Згідно з документом, що є у розпорядженні редакції, СБУ звернуло увагу на той факт, що одразу після призначення головою НКРЕКП Валерія Тарасюка, Регулятор затвердив операторам ГРМ обсяги перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу за періоди, що утворилися до 31 грудня 2019 року, з 1 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року та з 1 січня 2021 року по 28 лютого 2022 року.

Відповідно до вказаного рішенням, майже 30 млрд грн у якості компенсації витрат мають отримати різні газові компанії, 12 з яких є фігурантами справи СБУ, що входили до газового холдингу Дмитра Фірташа.

Перелік цих компаній: АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернігівгаз». На них, із загальної суми у 29 746 637,31 тис. грн НКРЕКП передбачив 22 337 863,76 тис. грн. В СБУ раніше уточнювали, що все ці компанії належали до «групи Фірташа» та у 2021-2022 роках, коли головою НКРЕКП також був Валерій Тарасюк, «привласнили понад 18 млрд грн грошей українців».

Наразі у своєму запиті СБУ констатує, що так і не отримала від НКРЕКП пояснень стосовно їх дій, а тому повторно вимагає інформувати про те, чи вжито Регулятором заходів з метою «здійснення перевірок достовірності поданих суб'єктами ринку природного газу даних при проходженні процедури верифікації».

Оскільки саме відсутність таких перевірок та власне розміри затверджених НКРЕКП у 2021 році тарифів й дозволили тоді розікрасти державу на мільярди. Крім того, СБУ затребувало від НКРЕКП «повідомити структуру верифікованих заборгованостей у розрізі кожного ОГРМ групи «Регіональна Газова компанія» (група Фірташа, – ред). А також СБУ вимагає від НКРЕКП копій документів про те, «чи підпали нанесені збитки ОГТСУ за 2021 рік до сум верифікованих заборгованостей».

Наразі ані голова НКРЕКП Тарасюк, ані жоден інший член Нацкомісії публічних коментарів на рахунок намірів розподілити понад 22 млрд грн на користь звинувачених у розкраданнях газових компаній поки не надали.

Раніше стало відомо про те, що афільовані до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка компанії будують сьогодні Дністровську ГАЕС за понад 40 млрд з бюджету.

Нагадаємо, що у 2020 році Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) розпочало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупції та конфлікту інтересів.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу через кіпрський офшор. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює компанію до цього часу. З того часу активність компанії на енергетичному ринку різко зросла: вона стала контрагентом «Укрненерго» і щомісяця сплачувала на рахунки «Оператора ринку» внески за право торгувати електричною енергією в щоденному режимі.