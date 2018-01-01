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    Епідемія сифілісу спалахнула у Словаччині

    Захворюваність перевищує норму у 16 разів
    У Словаччині на території Требішівського району оголошено епідемію сифілісу, кількість хворих зросла до 150 людей. Про це повідомляє місцеве видання HNonline. Відзначається, що спалах епідемії сифілісу спостерігається в самому місті Требішов і районі. «Щоб припинити поширення хвороби, рекомендовано ізолювати хворих у декількох клініках, де
    • Сьогодні, 17:41
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    Захворюваність перевищує норму у 16 разів

    У Словаччині на території Требішівського району оголошено епідемію сифілісу, кількість хворих зросла до 150 людей. Про це повідомляє місцеве видання HNonline.

    Відзначається, що спалах епідемії сифілісу спостерігається в самому місті Требішов і районі.

    «Щоб припинити поширення хвороби, рекомендовано ізолювати хворих у декількох клініках, де їм буде надане комплексне лікування», - заявив представник штабу з подолання кризової ситуації в Требішівському районі Томаш Краль.

    Зазначається, що серед хворих переважають представники ромської національної меншини.

    Варто відзначити, що ця хвороба передається не тільки статевим, але й побутовим шляхом, і без лікування може привезти до смерті.

    здоров'я Словаччина
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