Епідемія сифілісу спалахнула у Словаччині

Захворюваність перевищує норму у 16 разів

У Словаччині на території Требішівського району оголошено епідемію сифілісу, кількість хворих зросла до 150 людей. Про це повідомляє місцеве видання HNonline. Відзначається, що спалах епідемії сифілісу спостерігається в самому місті Требішов і районі. «Щоб припинити поширення хвороби, рекомендовано ізолювати хворих у декількох клініках, де



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Захворюваність перевищує норму у 16 разів

У Словаччині на території Требішівського району оголошено епідемію сифілісу, кількість хворих зросла до 150 людей. Про це повідомляє місцеве видання HNonline.

Відзначається, що спалах епідемії сифілісу спостерігається в самому місті Требішов і районі.

«Щоб припинити поширення хвороби, рекомендовано ізолювати хворих у декількох клініках, де їм буде надане комплексне лікування», - заявив представник штабу з подолання кризової ситуації в Требішівському районі Томаш Краль.

Зазначається, що серед хворих переважають представники ромської національної меншини.

Варто відзначити, що ця хвороба передається не тільки статевим, але й побутовим шляхом, і без лікування може привезти до смерті.