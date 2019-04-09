Епіфаній розповів, коли завершиться війна на Донбасі
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Війна закінчиться тоді, коли українці об'єднаються, зазначив ЕпіфанійВійна на сході закінчиться тоді, коли українці стануть єдиними. Про це сказав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час зустрічі з дітьми з ліцею-інтернату Патріот, повідомляється на сайті ПЦУ.
«Війна завершиться тоді, коли ми будемо єдині і сильні, тому що ворог зважає на сильних. Тому ми і прагнемо стати повноцінним членом Європейського Союзу і вступити в НАТО», - сказав владика Епіфаній.
Митрополит зазначив, що українці будують свою незалежну помісну православну церкву, яка є духовною основою і фундаментом сильної європейської демократичної України.
Під час розмови предстоятеля ПЦУ з дітьми виявилося, що у деяких з них батьки загинули, захищаючи Україну.
«Ваші батьки віддали життя за свободу, за віру і за свободу України, і ми вдячні нашим славним героям, адже вони віддали найдорогоцінніший скарб, яким володіє людина, і цим вони проявили любов не тільки до своєї Батьківщини, а й до кожного з нас», - сказав Митрополит.