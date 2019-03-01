Священиків Московського патріархату фінансово мотивують не переходити до Єдиної церкви — Епіфаній



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Епіфаній стверджує, якщо священик не переходить до Єдиної церкви, то отримує повне фінансове забезпечення

60% громад переходить зі священиками, - Епіфаній

З Московського патріархату до Православної церкви України переходить більше парафій, ніж священиків, і частково, це відбувається тому, що священиків фінансово мотивують залишатися в Російській церкві. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю ВВС News Україна.

«Я б сказав, що 60% громад переходить зі священиками, а інші громади визначаються, переходять до єдиної церкви, а священик, на жаль, приймає рішення лишатись в РПЦ. Я вважаю, їм важко здолати певний моральний бар'єр. Якщо вони проповідували до цього часу, що ця структура (УПЦ КП) є неканонічною, неблагодатною, - тобто, все те, що пропагувала до цього часу Москва, - то певним священнослужителям дуже складно переступити цю межу», - сказав Епіфаній.

А зараз, за його словами, «в їхні мізки знову вкладають, що після виборів прийде проросійський кандидат, і все повернеться назад».

«І зараз є реальні докази того, що вони навіть фінансово підтримують таких священнослужителів: якщо він не переходить разом з громадою, то він отримує повне фінансове забезпечення... Я думаю, це правдива інформація, - що вони мотивують таким чином священнослужителів не переходити до ПЦУ разом із громадою», - зазначив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, що з 1 березня цього року виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України на окупованих територіях. «З 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, що належать громадам нашої Церкви в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані», - попереджає очільник ПЦУ.

Раніше повідомлялося, що близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.



