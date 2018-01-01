Ердоган погрожує припинити екстрадиції в США, якщо американці не видадуть Гюлена

Відмову США видати релігійного діяча президент Туреччини вважає невиправданою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в четвер, 11 січня, заявив про те, що Анкара не видасть США жодного підозрюваного злочинця, поки американці не екстрадують Фетхуллу Гюлена. Даний релігійний діяч, як відомо, розглядається діючою турецькою владою як головний ідеолог спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року. Всі попередні вимоги



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Відмову США видати релігійного діяча президент Туреччини вважає невиправданою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в четвер, 11 січня, заявив про те, що Анкара не видасть США жодного підозрюваного злочинця, поки американці не екстрадують Фетхуллу Гюлена. Даний релігійний діяч, як відомо, розглядається діючою турецькою владою як головний ідеолог спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року.

Всі попередні вимоги Туреччини видати Гюлена були відхилені американською стороною, оскільки, за їх словами, Анкара не надала достатньо доказів причетності цього релігійного діяча до спроби перевороту 2016 року, щоб американський суд схвалив екстрадицію. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ердоган заявив, що турецька сторона передала США 12 терористів за останній час, в той час як американська сторона відмовляється видати одного. При цьому президент Туреччини заперечує обґрунтованість аргументів, які використовують у США.

Раніше в середу очільник турецького МЗС Мевлют Чевушоглу заявив, що відносинам із США було завдано удару, в тому числі через небажання американської сторони видати Фетхуллу Гюлена. При цьому головний турецький дипломат зазначив, що взаємини можуть іще більше погіршитися.