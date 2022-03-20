У передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду

У заблокованому російськими окупантами місті – гуманітарна катастрофа

Жителі Маріуполя, яким вдалося втекти від ворожих російських обстрілів, опинилися заблокованих околицях міста. У цивільних немає їжі та води. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!», – йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко просить ворога надати «зелені коридори», аби маріупольці змогли покинути зону бойових дій

«Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!», – написав Кириленко.

Нагадаємо, окупанти силою вивезли до Росії тисячі маріупольців.

Також бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

Напередодні президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами.

А ще Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

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