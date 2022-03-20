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    Події в Україні

    У передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду

    Влада міста просить надати &laquo;зелені коридори&raquo; - У передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду
    Влада міста просить надати «зелені коридори»
    фото з відкритих джерел

    У заблокованому російськими окупантами місті – гуманітарна катастрофа

    Жителі Маріуполя, яким вдалося втекти від ворожих російських обстрілів, опинилися заблокованих околицях міста. У цивільних немає їжі та води. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!», – йдеться в повідомленні.

    Павло Кириленко просить ворога надати «зелені коридори», аби маріупольці змогли покинути зону бойових дій

    «Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!», – написав Кириленко.

    Нагадаємо, окупанти силою вивезли до Росії тисячі маріупольців.

    Також бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

    Напередодні президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами.

    А ще Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти геноцид війна Україна злочин влада Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    У передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду