Facebook можуть оштрафувати на $5 млрд



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Facebook порушив угоду про недоторканість приватного життя від 2011 року

У Facebook заявили, що Федеральна комісія з торгівлі США (F.T.C.) планує оштрафувати компанію на суму до 5 мільярдів доларів за порушення конфіденційності.

Про це пише The New York Times.

Соціальна мережа повідомила про таку суму в своїх квартальних фінансових звітах, заявивши про одноразову витрату в розмірі від 3 до 5 млрд. дол. США у зв’язку з «поточним розслідуванням» з F.T.C.

Соцмережа і фахівці F.T.C. щодо захисту прав споживачів вже кілька місяців ведуть переговори про штраф у зв’язку зі звинуваченнями в тому, що Facebook порушив угоду про недоторканість приватного життя від 2011 року.

У 2011 році компанія пообіцяла вжити ряд заходів щодо захисту конфіденційності своїх користувачів після того, як розслідування показало, що вона порушує їх права при обробці даних.

У минулому році соціальна мережа знову зазнала критики за неналежне поводження з даними користувачів, в тому числі за передачу даних Cambridge Analytica.