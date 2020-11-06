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    Facebook видалив групу прихильників Трампа, бо ті закликали до насильства

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    Групу&nbsp;<span>Stop the Steal заблоковано&nbsp;</span> - Facebook видалив групу прихильників Трампа, бо ті закликали до насильства
    Групу Stop the Steal заблоковано 

    На момент, коли групу заблокували, у ній було понад 350 тисяч учасників

    Соціальна мережа Facebook заблокувала групу Stop the Steal («Зупинити крадіжку»). В ній прихильники кандидата у президенти США Дональда Трампа закликали до насильства і поширювали заяви чинного президента про фальсифікації виборів командою Джо Байдена.

    Про це повідомляє АР.

    На момент, коли групу заблокували, у ній було більше 350 тисяч учасників.

    «Відповідно до виняткових заходів, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу Stop the Steal, в якій координувалися дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи», - йдеться в заяві Facebook.

    Зазначимо, Трамп раніше звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів. Він також звинуватив «великі ЗМІ, великі гроші та великі технології» в тому, що вони виступають проти нього і за демократів.

    Наразі залишаються невизначеними переможці у шістьох штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.

    Між іншим, Офіс спецпрокурора США розслідує використання штабом Трампа ресурсів Білого домуСпецслужби перевірять, чи був порушений закон Хетча.

    Наапередодні Трамп вперше з дня виборів виступив із заявою в Білому домі.

    Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.

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