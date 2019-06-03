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    Facebook вперше вибрала менеджера в Україні

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    Катерина Крук - Facebook вперше вибрала менеджера в Україні
    Катерина Крук
    Фото: Facebook. com/ semper.in.altum

    В Мінінформполітиці сподіваються, що після цього призначення непрофесійне ставлення Facebook до України та українців нарешті припиниться

    Соціальна мережа Facebook призначила на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві Катерину Крук.

    Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook.

    «Необхідно сказати, що ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це кращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook. Про нього вже деякий час відомо з неофіційних джерел, але, на жаль, десь за три місяці до офіційного оголошення цього рішення наші контакти в Facebook припинили з нами будь-яке спілкування без попередження», — уточнив Золотухін.

    Так, за його словами, Катерина Крук — відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка всіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

    «Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться», — зазначив заступник міністра.

    Раніше повідомлялось, що у соціальній мережі Facebook з жовтня 2018 року по березень 2019 року видалили 3,4 мільярда фейкових акаунтів.

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