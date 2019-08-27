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    Facebook заблокував сторінку про українську мову, де півмільйона підписників

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    Facebook заблокував сторінку про українську мову, де півмільйона підписників

    Одна з найбільших проукраїнських патріотичних сторінок в усьому українському сегменті Facebook заблокована

    Адміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала паблік Mova, який мав близько 520 тисяч підписників.

    Про це на своїй сторінці повідомив активіст Олексій Кляшторний.

    «Паблік Mova заблокований! 520000 підписників - одну з найбільших проукраїнських патріотичних сторінок у всьому українському сегменті Facebook заблоковано!», - йдеться в повідомленні. Активіст просить всіх небайдужих оскаржити такі дії в службі підтримки Facebook

    Як повідомлялось, Twitter вирішила змінив рекламну політику. Компанія заборонила рекламу від новинних медіакомпаній, підконтрольних державі, мотивуючи своє рішення бажанням «зберегти та захистити відкритий і здоровий діалог» у мережі.

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