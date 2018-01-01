Фанат «Севастополя»: Вадим Новинський погрожував нам, вимагаючи не виводити людей на вулиці у 2014-му

Керівництво «Севастополя» під час анексії Криму боялося проукраїнських протестів

Вадим Новинським і Олександр Красильников (на час виступів ПФК «Севастополь» в Український Прем’єр-лізі відповідно власник і президент клубу – «Главком») у 2014-му році погрожували фанатам «Севастополя», просили не робити «дурниць», не виводити на вулиці людей з проукраїнськими поглядами.



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Ігор Руляк

Керівництво «Севастополя» під час анексії Криму боялося проукраїнських протестів

Вадим Новинським і Олександр Красильников (на час виступів ПФК «Севастополь» в Український Прем’єр-лізі відповідно власник і президент клубу – «Главком») у 2014-му році погрожували фанатам «Севастополя», просили не робити «дурниць», не виводити на вулиці людей з проукраїнськими поглядами. Про це в інтерв’ю виданню ua.tribuna.com розповів один із фанатів «Севастополя» Ігор Руляк.

«Вони благали, і лякали. Хто був слабший - грошима, хто сильніший - авторитетом. Люди знали, що вони хочуть. Вони розвідували кожного», - розповів Руляк. Фанат кримського футбольного клубу розповів, що у 2013-му – 2014-му роках уболівальники хотіли «замутити» в Севастополі свій Майдан. Але тоді з фанатами уже тісно спілкувався президент клубу. «Весь общак швидко злився, мовляв, Майдан за америкосів. І ми об’єдналися з «сімферами» (фанатами «Таврії» з Сімферополя»), по черзі захищали Майдан в кожному з міст, билися із самообороною. Все це відбувалося під пресом мусорів і сбушників, бандитів, президента клубу. У нас же почесним президентом клубу Янукович значився, уяви собі тиск», - розповів Руляк.

За його словами, з фанатами зустрічалися усі, від бандитів до колишнього глави СБУ. «Але ми всіх нахєр слали. Наші чуваки були в полоні, рубилися з казаками, мусорами. Віддвали нетверезих військових міліції, але тих через п’ять хвилин відпускали. Все в дусі київського Майдану, але більш інтернаціонально», - згадує вболівальник севастопольської команди.