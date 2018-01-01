ФБР проводить розслідування проти фонду Клінтон

Розслідування проводять співробітники ФБР зі штату Арканзас, де був заснований фонд

Міністерство юстиції США приступило до нового розслідування, в ході якого планується встановити, чи брав участь фонд сім'ї Клінтон у будь-яких політичних або інших незаконних діях, коли Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря. Про це пише The Hill. Повідомляється, що розслідування проводять співробітники ФБР зі штату Арканзас, де був



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Гілларі Клінтон

Розслідування проводять співробітники ФБР зі штату Арканзас, де був заснований фонд

Міністерство юстиції США приступило до нового розслідування, в ході якого планується встановити, чи брав участь фонд сім'ї Клінтон у будь-яких політичних або інших незаконних діях, коли Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря.

Про це пише The Hill.

Повідомляється, що розслідування проводять співробітники ФБР зі штату Арканзас, де був заснований фонд. Вони опитали минулого місяця щонайменше одного свідка.

За словами співробітників правоохоронних органів, у найближчі тижні очікується «додаткова діяльність».

У листопаді повідомлялося, що генеральний прокурор Джеф Сешнс доручив старшим федеральним прокурорам вивчити «деякі питання», включаючи ймовірні незаконні операції, пов'язані з фондом сім'ї Клінтон.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон в своїх недавно опублікованих мемуарах серед причин програшу на виборах в 2016 році назвала втручання російських хакерів і розслідування ФБР щодо своєї електронної переписки. Екс-держсекретар вела службове листування через особисту пошту. На думку спецслужб, це могло призвести до витоку даних.

У США також можуть призначити нового спецпрокурора для розслідування справ, пов’язаних із Клінтон.