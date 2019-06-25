Одеса запрошує гостей на фестиваль гігантських китайських ліхтарів



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На фестивалі гігантських китайських ліхтарів в Одесі представлять 30 барвистих світлових інсталяцій, які ознайомлюють з історією і культурою Піднебесної

25 червня 2019 року на території Преображенського парку стартує фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Фестиваль уже пройшов у 40 країнах світу і тепер відбудеться в Одесі в рамках фестивалю «Хочу в Одесу».

Вперше в місті покажуть 30 світлових інсталяцій, які розкривають історію та культуру загадкової Піднебесної.

Гості фестивалю зможуть побачити барвисті фігури рожевих фламінго, сади панд і райських птахів, а також інших героїв китайських народних казок і легенд. Головним персонажем фестивалю стане 40-метровий вогнедихаючий дракон.

Організатори заходу підготували для відвідувачів захоплюючу шоу-програму, китайську церемонію чаювання, шедеври китайської кухні і тематичні майстер-класи.

Фестиваль триватиме до 25 серпня 2019 року.

Час роботи: з 21:00 до 24:00.

Адреса Преображенського парку: вул. Новощепной ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова).