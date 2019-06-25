Одеса запрошує гостей на фестиваль гігантських китайських ліхтарів
На фестивалі гігантських китайських ліхтарів в Одесі представлять 30 барвистих світлових інсталяцій, які ознайомлюють з історією і культурою Піднебесної
25 червня 2019 року на території Преображенського парку стартує фестиваль гігантських китайських ліхтарів.
Фестиваль уже пройшов у 40 країнах світу і тепер відбудеться в Одесі в рамках фестивалю «Хочу в Одесу».
Вперше в місті покажуть 30 світлових інсталяцій, які розкривають історію та культуру загадкової Піднебесної.
Гості фестивалю зможуть побачити барвисті фігури рожевих фламінго, сади панд і райських птахів, а також інших героїв китайських народних казок і легенд. Головним персонажем фестивалю стане 40-метровий вогнедихаючий дракон.
Організатори заходу підготували для відвідувачів захоплюючу шоу-програму, китайську церемонію чаювання, шедеври китайської кухні і тематичні майстер-класи.
Фестиваль триватиме до 25 серпня 2019 року.
Час роботи: з 21:00 до 24:00.
Адреса Преображенського парку: вул. Новощепной ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова).