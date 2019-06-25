  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеса запрошує гостей на фестиваль гігантських китайських ліхтарів

    • Розсилка
    Одеса запрошує гостей на фестиваль гігантських китайських ліхтарів

    На фестивалі гігантських китайських ліхтарів в Одесі представлять 30 барвистих світлових інсталяцій, які ознайомлюють з історією і культурою Піднебесної

    25 червня 2019 року на території Преображенського парку стартує фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

    Фестиваль уже пройшов у 40 країнах світу і тепер відбудеться в Одесі в рамках фестивалю «Хочу в Одесу».

    Вперше в місті покажуть 30 світлових інсталяцій, які розкривають історію та культуру загадкової Піднебесної.

    Гості фестивалю зможуть побачити барвисті фігури рожевих фламінго, сади панд і райських птахів, а також інших героїв китайських народних казок і легенд. Головним персонажем фестивалю стане 40-метровий вогнедихаючий дракон.

    Організатори заходу підготували для відвідувачів захоплюючу шоу-програму, китайську церемонію чаювання, шедеври китайської кухні і тематичні майстер-класи.

    Фестиваль триватиме до 25 серпня 2019 року.
    Час роботи: з 21:00 до 24:00.

    Адреса Преображенського парку: вул. Новощепной ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова).

    Читайте також
    Одеса фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ