Філарет: Київського патріархату немає юридично, але фактично він є



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90-річний ієрарх Філарет має звання «почесного патріарха», але від цього його вплив та значення у новій церкві не похитнулись Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ієрарх переконаний, що треба нагадувати вірянам, що наша мета – патріархат

Отримання Томосу про автокефалію в статусі митрополії - це перехідний етап, заявив патріарх Філарет в інтерв’ю «Главкому».

«З одного боку, ми патріархат і я не перший, а третій патріарх. І український народ на помісному соборі, і не одному, а на трьох обрав статус патріархату. Ми не хочемо від цього відмовлятися. Ми будемо домагатися, щоби українська церква стала патріархатом. З іншого боку, водночас ми згідні отримати Томос про автокефалію в статусі митрополії. Це як перехідний період. І тому є патріарх, але патріархату визнаного ще немає. І ось це існування патріарха нагадує всім, що ми від патріархату не відмовляємось, ми до цього йдемо», - пояснив Філарет.

Ієрарх не приховує, що надсилає листи кліру, в яких просить, щоби його згадували як «святішого патріарха». Окрім того він досі вручає нагороди від імені УПЦ КП. Патріарх Філарет пояснює це тим, що Київського патріархату немає юридично, але фактично є.

«Так, я звертався, щоби за богослужінням патріарха поминали. Для того, щоби нагадувати вірянам, що наша мета – патріархат. Щоб вони не забували, що митрополія – це не наша кінцева мета. І поминання патріарха з обох сторін повинно нагадувати, що треба молитися, аби в Україні був патріархат. А щодо нагород, то вони були прийняті Синодом і патріарх ці нагороди вручав, їх ніхто не скасовував. На якій підставі я не буду вручати ордени? Так, Київського патріархату немає юридично, але фактично є. Бо є патріарх. Тому і підстави є вручати ордени», - наголосив ієрарх і додав, що вручатиме ордени і надалі.

Нагадаємо, патріарх Філарет вимагає затвердження нового статуту Православної церкви України. «Порядок, який нам запропонували греки нас не влаштовує», - пояснив 90-річний ієрарх в попередній частині інтерв’ю «Главкому».

За його словами, на початку лютого відбулося перше засідання першого складу Синоду і воно показало, що нинішня система не всіх влаштовує.