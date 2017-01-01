Філарет заявив про готовність зустрілися для переговорів з главою РПЦ Кирилом

Філарет запевняє, що все ж не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) висловив готовність зустрітися для переговорів з главою РПЦ патріархом Кирилом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви. «Якби він (патріарх Кирило) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції - автокефалії Української церкви - не відступив



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Фото: Главком Патріарх Філарет

Філарет запевняє, що все ж не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) висловив готовність зустрітися для переговорів з главою РПЦ патріархом Кирилом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви.

«Якби він (патріарх Кирило) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції - автокефалії Української церкви - не відступив б», - заявив він в ефірі телеканалу «1+1».

При цьому Філарет зазначив, що поки таких пропозицій не надходило.

«Я попереджав, що незалежно від того, як завершаться ці переговори, яким буде рішення архієрейського собору РПЦ, щоб ми залишалися єдиними, тому що для нас єдність має більше значення, ніж автокефалія», - наголосив глава УПЦ Київського патріархату.

Як повідомили в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

Також Філарет запевнив, що УПЦ КП ніколи не повернеться до Московського патріархату.

Детальніше читайте у статті «Главкома»: Православні сенсації. Як московські попи «дали незалежність» українській церкві

Джерело: Інтерфакс-Україна