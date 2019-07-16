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    Філатов закрив міст у Дніпрі після парі з Зеленським

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    <span>Зеленський і Філатов 12 липня уклали парі&nbsp;</span> - Філатов закрив міст у Дніпрі після парі з Зеленським
    Зеленський і Філатов 12 липня уклали парі 

    Якщо ремонт зробити не встигнуть, Філатов піде у відставку

    У Дніпрі майже на два місяці закривають новий міст міста. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

    Міст закриють на ремонт з 18 липня. Відкрити планують 14 вересня, як і було обумовлено в парі між Філатовим і президентом Володимиром Зеленським.

    «Ви ж усі, включаючи Володимира Олександровича, хотіли швидше, правда? Доведеться тепер потерпіти. Ніхто не обіцяв, що буде легко», - написав Філатов.

    Він уточнив, що міст ремонтуватиметься винятково коштом міста, і поскаржився на відсутність кваліфікованих мостобудівників в Україні.

    За його словами, за проєктом міст необхідно ремонтувати два роки: «Хоча це нікого не цікавить. Це потрібно було робити з повним перекриттям, але ми не могли на два роки закрити основну магістраль і ремонтували його частинами».

    Як повідомлялося, під час візиту в Дніпро Зеленський запропонував Філатову парі, що якщо міст до 14 вересня не відремонтують, то міський голова піде у відставку.

     

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