Гібридна війна: в Росії є підрозділи, які працюють виключно «по Україні»

Росія працює над розхитуванням ситуації в Україні

Російські спецслужби сконцентровані на проведенні спеціальних інформаційних операцій та акцій підривного характеру в Україні

Російські спецслужби ведуть цілеспрямовану роботу проти України в інформаційній сфері, а їхні окремі підрозділи працюють виключно на розхитування ситуації в нашій державі. Про це на Всеукраїнському форумі «Україна 30» заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк, інформує пресцентр СБУ.

«В умовах гібридної війни масштабність інформаційної агресії РФ, яка організовується та координується цими структурами, зростає на порядок. Вони сконцентровані на проведенні спеціальних інформаційних операцій та акцій, у тому числі підривного характеру. Тобто є окремі підрозділи, які працюють виключно «по Україні» і отримують на це фінансування», ‒ підкреслив Вітюк.

За словами керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, інструментами в гібридній війні стають: телеканали, інформаційні портали, вебресурси, спільноти у соцмережах, поштові сервіси, телеграм-канали, так звані фабрики тролів та окремі блогери. Вони використовуються для антиукраїнської пропаганди та дестабілізації ситуації в нашій країні.

Для кіберфахівців Служби безпеки України комплексний захист національного інформаційного простору від посягань іноземних спецслужб ‒ це системна робота.

Лише за 2020 рік Служба:

заблокувала понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах з мільйонною аудиторією та понад 20 бот-мереж потужністю понад 60 тисяч акантів,

нейтралізувала понад 600 кіберінцидентів та кібератак на інформаційні ресурси органів державної влади,

припинила діяльність 20 хакерських угруповань, причетних до таких атак.

«Через такі мережі збирають розвідувальні та персональні дані громадян України, а потім атакують органи влади та об’єкти критичної інфраструктури держави», ‒ наголосив Ілля Вітюк.

Значна частина таких ботомереж і кібератак координуються саме з РФ.

Аналогічна ситуація з проросійською пропагандою, над якою працюють фахові пропагандисти на замовлення спецслужб країни-агресора. Відтак СБУ оголосила про підозри окремим блогерам та адміністраторам телеграм-каналів, зокрема щодо державної зради і розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

До слова, 9 березня Служба безпеки України допитала народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука в рамках розслідування справи про державну зраду.

Раніше в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».