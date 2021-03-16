Окупаційні війська на Донбасі приведені у вищий ступінь бойової готовності

На Донбасі поширюються чутки про імовірність початку масштабних бойових дій

Російська Федерація нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та біля кордонів України. Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з’єднання і частини першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності.

Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів.

Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій із можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення у Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва.

Також пресслужба Міноборони повідомляє, що від початку доби 16 березня станом на 12 годину російські збройні формування на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Так, біля населеного пункту Гнутове противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а біля Авдіївки – стрілецьке озброєння.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.