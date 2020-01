Прем’єр Британії заборонив Шотландії проводити другий референдум про незалежність

Перша міністерка Шотландії зазначила, що рішення британського уряду є «цілком самовбивчим»

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно відмовив Шотландії в проведенні другого референдуму за незалежність.

Відповідний лист до першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.

«Шотландці проголосували (на референдумі 2014 року — ред.) із достатньою перевагою за збереження єдності Сполученого Королівства. Цей результат зобов’язалися поважати уряди як Шотландії, так і Великої Британії», — зазначив британський прем’єр.

У тексті листа йдеться, що ще один референдум за незалежність Шотландії «продовжить політичну стагнацію, яка в Шотландії триває останні десять років».

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n