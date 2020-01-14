Прем’єр Британії заборонив Шотландії проводити другий референдум про незалежність
Перша міністерка Шотландії зазначила, що рішення британського уряду є «цілком самовбивчим»
Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно відмовив Шотландії в проведенні другого референдуму за незалежність.
Відповідний лист до першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.
«Шотландці проголосували (на референдумі 2014 року — ред.) із достатньою перевагою за збереження єдності Сполученого Королівства. Цей результат зобов’язалися поважати уряди як Шотландії, так і Великої Британії», — зазначив британський прем’єр.
У тексті листа йдеться, що ще один референдум за незалежність Шотландії «продовжить політичну стагнацію, яка в Шотландії триває останні десять років».
Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020
Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n
«Уряд Шотландії оприлюднить свою відповідь (на рішення Джонсона ред.) і подальші кроки в другій половині січня», — зазначила перша міністерка Шотландії.
My full response to UK government letter. #indyref2020 pic.twitter.com/UvAFrDJF1n— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 14, 2020
У грудні 2019 року Нікола Стерджен надіслала офіційний запит до уряду Великої Британії з проханням дозволити організацію референдуму про незалежність у Шотландії. Перша міністерка регіону тоді наголосила, що успіх Шотландської національної партії на загальних виборах дає їй мандат на проведення нового референдуму про незалежність. Там вона здобула 48 мандатів проти 35 у парламенті попереднього скликання.
На першому референдумі за незалежність у вересні 2014 року 55% шотландців висловилися проти виходу регіону зі складу Сполученого Королівства. Утім під час голосування за вихід Великої Британії з ЄС у червні 2016 року 62% шотландців проголосували проти Brexit. Після цього влада Шотландії почала кампанію за другий референдум про незалежність, стверджуючи, що вихід Сполученого Королівства з ЄС загрожує шотландським інтересам, а незалежна Шотландія зможе стати членом ЄС.