  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем’єр Британії заборонив Шотландії проводити другий референдум про незалежність

    • Розсилка
    Нікола Стерджен і Борис Джонсон не дійшли згоди - Прем’єр Британії заборонив Шотландії проводити другий референдум про незалежність
    Нікола Стерджен і Борис Джонсон не дійшли згоди

    Перша міністерка Шотландії зазначила, що рішення британського уряду є «цілком самовбивчим»

    Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно відмовив Шотландії в проведенні другого референдуму за незалежність.

    Відповідний лист до першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.

    «Шотландці проголосували (на референдумі 2014 року — ред.) із достатньою перевагою за збереження єдності Сполученого Королівства. Цей результат зобов’язалися поважати уряди як Шотландії, так і Великої Британії», — зазначив британський прем’єр.

    У тексті листа йдеться, що ще один референдум за незалежність Шотландії «продовжить політичну стагнацію, яка в Шотландії триває останні десять років».

    ЄС референдум Brexit Шотландія Велика Британія уряд Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ