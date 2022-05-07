Пісня «Наша божевільня голосує за Путіна» виявилася пророчою

Коріння проблеми Росії в тому, що вони не можуть відповісти самі собі, що таке РФ у 21 столітті

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А ведь песня «Наш дурдом голосует за Путина» оказалась пророческой.

Современная Россия на уровне коллективного сознания – это таки дурдом во главе с сумасшедшим. Палата наполеонов.

Смотрите сами, сколько намучено и накручено, только на одном примере: у тела, вторгшегося в Украину, на груди крест; на его танке – российский флаг, внутри советская символика, а извне фашистская символика Z и V. То есть, ностальгируют по совку, уважают Ленина и Сталина, но продолжают практики Шикльгрубера – одновременно. А еще ж правословие, в котором помещаются и живут все предыдущие пункты. И, наконец, концепция «ядерного рая». Разве не дурдом?

Если серьезно, то корни проблемы России в том, что они не могут ответить сами себе, что такое РФ в 21 столетии. Пока все остальные бывшие постсоветские республики заняты построением собственной идентичности, Россия – стенаниями по прошлому и вредительством. Чтобы видеть будущее, надо не жить прошлым, а дать ему оценку внутри страны – белое назвать белым, а черное – черным, и идти дальше.

Поэтому, когда меня спрашивают, как быстро российский «глубинный народ» может излечиться от травмы пропаганды, это напрямую зависит от того, насколько проявить тот/те, кто смогут сформулировать, что такое Россия как государство в 21 веке. Если это вообще возможно. В нынешнем формате видения – это агрессивная ущербность, внутренняя и внешняя.

Джерело: блог Олесі Яхно

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