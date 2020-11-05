Уряд хоче виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, — Буславець

1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року мають надійти з обов'язкових виплат НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта»

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4119, про необхідність ухвалення якого неодноразово казала виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець. Законопроект передбачає виділення ще 1,4 млрд грн. на виплату зарплати гірникам до кінця року, та погашення заборгованості, що виникла з вересня.

Про це повідомляє пресс-служба Міненерго.

Влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість із заробітної плати, що виникла цього року через вимушений простій вугледобувних підприємств, а також забезпечило виплату заробітної плати. Але з вересня знову почала виникати заборгованість і тому необхідно було виділити додаткові кошти на зарплати шахтарям.

1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року мають надійти з обов'язкових виплат НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта».

Фонд боротьби з СОVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувався: жодної копійки звідти не було взято. Натомість вказаний законопроект сприятиме його поповненню на 8,9 млрд. грн., які також мають надійти від виплат НАК«Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

«Впродовж року ми максимально забезпечували виплати заробітної плати шахтарям та погашення поточної заборгованості. Вдячна Уряду і народним депутатам за ефективні рішення і можливість вийти на 100% розрахунки держави перед робітниками вугільної галузі, не обтяжуючи спецфонди, зокрема фонд боротьби з СОVID-19. Більше того, за можливість наповнити цей фонд», — зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Для остаточного вирішення питання парламент має ухвалити вказаний законопроект в цілому.

За інформацією Міненерго, підтримують його ухвалення як уряд на чолі з Денисом Шмигалем, такі Президент Володимир Зеленського, які вживають необхідних заходів для виплати заробітної плати гірникам.

Нагадаємо, Міненерго вже завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ Центренерго і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності. В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст у сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проектів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6», яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.

Джерело: Українські новини