На допит в ГПУ у справі Курченка прийшов лише Філатов



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Олексій Філатов вважає виклик у справі Курченка – втручанням в адвокатську діяльність

Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдінгу UMH в 2013 році

На виклик до Генпрокуратури у справі олігарха-втікача Сергія Курченка з’явився лише колишній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов.

Але підозру – не отримав, повідомляє «5 канал».

Зокрема Олексій Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдінгу UMH в 2013 році. Він пояснив журналістам, що супроводжував процес купівлі-продажу як адвокат. І зазначив, що виклик у цій справі вважає втручанням в адвокатську діяльність.

Менш ніж за півгодини Філатов вийшов з будівлі ГПУ і поінформував, що підстав вважати його підозрюваним немає. Додав також, що готовий надавати слідству необхідну інформацію, але лише у статусі свідка. У прокуратурі від коментарів відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

«Ми поспілкувалися з прокурором Куліком. З цього спілкування стало зрозуміло, що жодних повідомлень про підозру немає. Прокурор Кулік вважає, що ще в березні він відправив певний документ, який він вважає повідомленням про підозру. Відтоді жодних зрушень в цьому питанні немає. Відповідно, немає підстав для присвоєння мені статусу підозрюваного», – заявив журналістам Філатов.

Також до ГПУ для вручення підозр запрошували ексміністра екології Миколу Злочевського, бізнесмена Костянтина Стеценка та колишню голову Нацбанку Валерію Гонтареву. Утім, вони не прийшли.

Самого Курченка підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про зловживання в нафтогазовій сфері, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник визнав достатніми докази для оголошення підозр екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревій так екс-заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову.

Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева сказала не приїде в Україну на призначений на 12 серпня допит у кримінальній справі щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка і закликала слідчих приїжджати до себе, в Лондон.