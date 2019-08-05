Втікач Курченко ошукав бразильського капітана «Металіста» на півроку зарплати



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Золоті часи харківського футболу - Клейтон Шав'єр під опікою «Беркуту» UA-Футбол

Про це розповів сам Клейтон Шав’єр

Бразильський футболіст Клейтон Шав’єр, який у своїх 36 років уже завершив гравецьку кар’єру, розповів про той період, як у харківському «Металісті» змінився власник – після приходу до влади в Україні Януковича клуб перейшов від Олександра Ярославського до касира Сім’ї Сергія Курченка.

«Коли пішов Ярославський і прийшов Курченко, мало хто в той момент розумів, що відбувається. А особливо ми, бразильці. Нам інформацію було отримувати ще складніше. Для нас усі ці зміни спочатку були непомітними. Ми все відчули дещо пізніше, коли в клубі почалися фінансові проблеми і почалися затримки по зарплаті. Приміром, мені залишилися винні зарплатню за шість місяців. Я все ще чекаю», - сказав Шав’єр в інтерв’ю програмі «Профутбол».

Клейтон виступав за «Металіст» у 2010-2015 роках. Ярославський поступився клубом Курченку у грудні 2012-го.