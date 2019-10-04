Заступником міністра енергетики може стати людина, пов'язана з оточенням Курченка та Іванющенка, – ЗМІ



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Станіслав Ковалевський працював в структурах, підконтрольних колишньому народному депутату Юрію Іванющенку, а також має зв'язок зі структурами з оточення Сергія Курченка

Заступником міністра енергетики може стати Станіслав Ковалевський

Радником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля з питань розвитку вугільної промисловості може стати Станіслав Ковалевський.

Про це стало відомо під час наради у міністра з представниками галузі, пряму трансляцію якого здійснював народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

З'ясувалося, що новий радник працював в структурах, підконтрольних колишньому народному депутату Юрію Іванющенку, а також має зв'язок зі структурами з оточення Сергія Курченка, які поставляли вугілля на «Центренерго».

Як пишуть ЗМІ, міністр відрекомендував Ковалевського, як свого радника, а після додав, що це майбутній профільний заступник міністра, документи на узгодження кандидатури якого вже знаходяться в Кабіеті Міністрів України.

«Станіслав Ковалевський представився скромно. Він обмовився лише фразою, що працював директором ряду шахт, і весь час практично мовчав ... Ковалевський раніше очолював ДП «Торецьквугілля», ДП «Орджонікідзевугілля» та ТОВ «Шахта «Білозерська», - наголошується в матеріалі.

«Лаяти себе мені нема за що, хвалити себе я не хочу. Коли я приходив на якесь підприємство там ставало краще, ніж до мене», - цитує видання Ковалевського.

Волинець зазначив в коментарі виданню, що радник міністра може й буде призначений, але у нього немає ані впливу, ані відповідальності.

«З'явилися нові обличчя, які точно також грабують паливно-енергетичний комплекс ... Лобісти-депутати поставили хрест на енергетиці та вугільній галузі. Україна втрачає енергонезалежність. Будемо повністю залежати від Росії. Шахтарі терпіти не будуть», - сказав Волинець.

Незважаючи на те, що міністр заявив про Ковалевського як про кандидата на посаду заступника міністра, його декларації на сайті НАПК немає. Сам він відмовився від розширеного коментаря редакції, в тому числі і не прокоментував інформацію про те, що є «смотрящим» по галузі від Коломойського.

Про новий радника відомо небагато. У вересні 2019 року він вийшов зі складу засновників компанії «Балтік Систем», що займається видобутком кам'яного вугілля. Його місце зайняв адвокат з Донецької області Дмитро Дервіш. Він співзасновник компанії «Лаврін Фінанс», що безпосередньо пов'язана з ЗНВКПІФ «Гратіс». Тут директором працює Сергій Гаджієв - колишній керуючий Горлівським відділенням «Брокбізнесбанку» (структура олігарха Сергія Курченка) та ліквідатор «Імексбанку».

Цей фонд вже фігурував у ЗМІ в історії про угоду ПАТ «Центренерго» з пов'язаним з ним ТОВ "Торговий дім «Контракт-Енерго».

Ковалевський також був і співзасновником ТОВ «Мета Лімітед» (неспеціалізована оптова торгівля). Директором фірми і співзасновником був Артем Кононов - комерційний директор ПАТ «Лисичанськвугілля» (звільнився 20 лютого 2019 року). «Мета Лімітед» переписали на його дружину Оксану Кошкіну. На нього раніше оформлене і ПП "Інтер-Коул". Всі ці фірми пов'язані з торгівлею вугіллям.

Про Ковалівського згадувало видання «Наші гроші» в 2012 році, коли він був директором ТОВ «ТД «Енерговугілля». Фірма провела 2 угоди з ПАТ «Донбасенерго», продавши партію вугілля для спалювання на ТЕС за 861 млн та 1,68 млрд гривень. Журналісти з'ясували, що компанію створили спеціально під тендер. Також видання зазначало, що в 2008 році, коли Ковалевський очолив донецьку філію «Екойл», до складу засновників фірми входив Сергій Дядечко, що поєднував «Родовід банк» зі структурами Юрія Іванющенка. «Екойл» володіла в тому числі й шахтою «Білозерською», де працював директором Ковалевський.