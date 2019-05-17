У Раді оголошено про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції



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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами нардепа Бурбака, завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій після розпуску коаліції «Європейська Україна» оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції. Про це він повідомив на засіданні Ради.

Як повідомлялось, Парубій закликав голів фракцій і груп почати консультації для формування коаліції.

Припинення діяльності коаліції ініціював «Народний фронт», чим фактично заблокував розпуск Ради та дострокові парламентські вибори, оскільки термін формування коаліції закінчується 16 червня, а новообраний президент Володимир Зеленський може розпустити Раду до 14 червня.

Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.

На думку народного депутата Мустафи Найєма, таким чином, щоб розпустити Верховну Раду, Володимиру Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію України.

«З одного боку, в разі, якщо парламенту не вдасться сформувати нову коаліцію протягом 30 днів, у новообраного президента з'являються законні підстави для розпуску Верховної Ради. У той же час, згідно з Конституцією, президент не може розпустити Верховну Раду в останні шість місяців каденції парламенту», - уточнив нардеп.

Раніше голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент має юридичні підстави розпустити Верховну Раду до 14 червня.

Як повідомлялось, фракція партії «Народний фронт» проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала це рішення вранці 17 травня