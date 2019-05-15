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    Комітет Ради підтримав легалізацію медичної марихуани

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    Медичну марихуану у світі використовують для лікування багатьох хвороб&nbsp; - Комітет Ради підтримав легалізацію медичної марихуани
    Медичну марихуану у світі використовують для лікування багатьох хвороб 

    У березні петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідну кількість голосів

    Комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

    Як повідомляє Liga.net, про це заявив член комітету Георгій Логвинський.

    «Рішення наступне: ми подаємо законопроект, який приймається в першому читанні, приймаємо це за основу, а далі розглядаємо, які є бачення розвитку цього напрямку», — сказав депутат.

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    Слід нагадати, що у березні Комітет Верховної Ради України з питань прав людини підтримав петицію щодо легалізації медичного канабісу

    Раніше повідомлялося, що петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту. 

    Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприятилегалізації медичного канабісу.

    Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

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