Комітет Ради підтримав легалізацію медичної марихуани
-
Розсилка
У березні петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідну кількість голосів
Комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.
Як повідомляє Liga.net, про це заявив член комітету Георгій Логвинський.
«Рішення наступне: ми подаємо законопроект, який приймається в першому читанні, приймаємо це за основу, а далі розглядаємо, які є бачення розвитку цього напрямку», — сказав депутат.
Слід нагадати, що у березні Комітет Верховної Ради України з питань прав людини підтримав петицію щодо легалізації медичного канабісу.
Раніше повідомлялося, що петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту.
Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприятилегалізації медичного канабісу.
Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.