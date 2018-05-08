Франція замовила іще один ударний підводний човен класу «Барракуда»
- Сьогодні, 15:54
-
Розсилка
Офіційний контракт підпишуть в жовтні
Міністерство збройних сил Франції підтвердило те, що країна замовила п’ятий атомний підводний човен класу «Барракуда».
Про це повідомляє видання Defense News.
Відповідне рішення було прийняте на початку травня у рамках засідання із питань інвестицій за участю міністра оборони Франції Флоренс Парлі.
Офіційне замовлення підводного човна буде зроблено в жовтні.
Човни класу Барракуда мають можливість проводити запуски крилатих протикорабельних та ударних ракет і проводити десантування сил спеціальних операцій. Перший човен даного класу – Suffren – буде спущений із затримкою на три роки в 2020 році. Чотири човни класу «Барракуда» мають спустити на воду до 2025 року.
Нагадаємо, 9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини, де заплановані тристоронні переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.