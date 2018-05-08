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    Франція замовила іще один ударний підводний човен класу «Барракуда»

    Офіційний контракт підпишуть в жовтні
    Міністерство збройних сил Франції підтвердило те, що країна замовила п’ятий атомний підводний човен класу «Барракуда». Про це повідомляє видання Defense News. Відповідне рішення було прийняте на початку травня у рамках засідання із питань інвестицій за участю міністра оборони Франції Флоренс Парлі. Офіційне замовлення
    • Сьогодні, 15:54
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    Офіційний контракт підпишуть в жовтні

    Міністерство збройних сил Франції підтвердило те, що країна замовила п’ятий атомний підводний човен класу «Барракуда».

    Про це повідомляє видання Defense News.

    Відповідне рішення було прийняте на початку травня у рамках засідання із питань інвестицій за участю міністра оборони Франції Флоренс Парлі.

    Офіційне замовлення підводного човна буде зроблено в жовтні.

    Човни класу Барракуда мають можливість проводити запуски крилатих протикорабельних та ударних ракет і проводити десантування сил спеціальних операцій. Перший човен даного класу – Suffren – буде спущений із затримкою на три роки в 2020 році. Чотири човни класу «Барракуда» мають спустити на воду до 2025 року.

    Нагадаємо, 9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини, де заплановані тристоронні переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

    зброя Франція Еммануель Макрон
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