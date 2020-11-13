Французька школа попросила батьків припинити кидати дітей через паркан (фото)

Виявляється, що батьки перекидають своїх дітей через паркан, коли вони запізнюються

Початкова школа у французькому Авіньйоні попросила батьків перестати перекидати дітей через майже двометровий паркан, коли ті не встигають на уроки.

Про це розповіло видання NZHerald.

Відповідні знаки розмістили уздовж всієї території школи. «Увага, небезпека», — вказують вони.

Фото: La Provence

Сана Мезіан, директорка школи, розповіла, що там дуже втомилися розбиратися з «безвідповідальними» батьками, які не вчасно привозять своїх дітей в школу. Тоді вони просто перекидають малюків через паркан — адже ворота в школу закриваються.

«Це не відбувається постійно, але ми вважаємо за краще діяти на випередження. Батьки, які запизнилися, буквально кидали своїх дітей через паркан», - розповідає вона.