  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Французька школа попросила батьків припинити кидати дітей через паркан (фото)

    • Розсилка
    Вистоа паркану у школі - майже два метри - Французька школа попросила батьків припинити кидати дітей через паркан (фото)
    Вистоа паркану у школі - майже два метри

    Виявляється, що батьки перекидають своїх дітей через паркан, коли вони запізнюються

    Початкова школа у французькому Авіньйоні попросила батьків перестати перекидати дітей через майже двометровий паркан, коли ті не встигають на уроки.

    Про це розповіло видання NZHerald.

    Відповідні знаки розмістили уздовж всієї території школи. «Увага, небезпека», — вказують вони.

    Фото: La Provence
    Фото: La Provence

    Сана Мезіан, директорка школи, розповіла, що там дуже втомилися розбиратися з «безвідповідальними» батьками, які не вчасно привозять своїх дітей в школу. Тоді вони просто перекидають малюків через паркан — адже ворота в школу закриваються.

    «Це не відбувається постійно, але ми вважаємо за краще діяти на випередження. Батьки, які запизнилися, буквально кидали своїх дітей через паркан», - розповідає вона.

     

    Теги: діти школа Франція батьки небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies