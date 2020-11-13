Київ спрямує ще 38 млн грн на засоби індивідуального захисту для шкіл

Кошти підуть на закупівлю засобів для дезінфекції та індивідуального захисту

Кошти перерозподілять по районних адміністраціях

Держава виділила Києву додаткові 38,6 млн грн на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Київ спрямує виділені кошти на забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами індивідуального захисту. У першу чергу, ми маємо так організувати навчальний процес, щоб він був безпечним і для дітей, і для викладачів, і для персоналу», – розповів він.

За його словами, кошти перерозподілять по районних в місті Києві державних адміністраціях, де вони будуть використані на закупівлю засобів для дезінфекції та індивідуального захисту.

«Дуже прошу усіх, пам’ятайте, що наш найдієвіший захист – свідоме ставлення до небезпеки вірусу. Тому дуже важливо дотримуватися протиепідемічних заходів та подавати відповідний приклад дітям», – наголосив Мондриївський.

Він додав, що міський голова Віталій Кличко неодноразово наголошував на необхідності забезпечення шкіл усіма необхідними засобами безпеки. Тому місто на ці потреби виділило понад 30 мільйонів гривень зі спеціального фонду.

Нагадаємо, у Києві на карантин закриті 7 шкіл та 9 садочків.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1083 людей. Це на 152 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 11 листопада було 931 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 48646 випадків захворювання на Covid-19.