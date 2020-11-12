Лікар-інфекціоніст Голубовська: Я нізащо в житті не пустила би дітей до школи у вересні

Ольга Голубовська вважає, що нинішній час - найстрашніший період за всю її професійну діяльність

«Діти – це двигун будь-якої епідемії»

В умовах епідемії коронавірусної інфекції не можна було відкривати школи.

Таку думку в інтерв'ю виданню «Гордон» висловила лікарка-інфекціоністка, представниця оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.



На питання, що б вона зробила передусім, якби опинилася на місці президента Володимира Зеленського, лікарка відповіла, що посилила б контроль над дотриманням рекомендацій.

«Я нізащо в житті не пустила б дітей до школи 1 вересня. Я розумію, що це складнощі для людей. Але не всі складнощі однакові. Я розумію, що дітей ніде залишити. Але я знаю, що діти – це двигун будь-якої епідемії. Діти пішли до школи – за два тижні Київ потрапив у «помаранчеву» зону», – відповіла Голубовська.



Вона зазначила, що потрібно було заздалегідь забезпечити «ліжка з киснем по всій Україні», а це неможливо зробити швидко.





Голубовська також вважає, що нинішній час - найстрашніший період за всю її професійну діяльність.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Раніше Голубовська розповіла, що пацієнти, які перенесли коронавірус, можуть перебувати на лікарняному до місяця.

Також медик повідомила, що ця хвороба нічого спільного з грипом не має. І вона назвала три етапи розвитку коронавірусу.

Раніше Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».

Читайте також:



