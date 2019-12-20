ФСБ не пустила до Криму українця на похорон батька, заборонивши в'їзд на 34 роки



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На кордоні українцю вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію та на територію анексованого Криму до 2054 року

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації не пропустили на територію анексованого Криму громадянина України на похорон батька.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.

Зазначається, що на кордоні українцю вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію та на територію анексованого Криму до 2054 року.

«Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в’їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим», — повідомили правозахисники в фейсбук, додавши до посту фото відповідного документа.

Як зазначають правозахисники, дії представників окупаційної «влади» порушують міжнародні угоди.

«Такі дії представників окупаційної влади Криму порушують Статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод — «Свобода пересування», а також і Статтю 8 самої Конвенції — «Право на повагу до приватного та сімейного життя», — наголосили в організації .