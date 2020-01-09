ФСБ під українськими акаунтами веде гібридну війну в соцмережах, - СБУ



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За завданням російських спецслужб Сергій Жук створив та адміністрував низку псевдорадикальних та псевдонаціоналістичних спільнот у популярних соцмережах та месенджерах Фото: ssu.gov.ua

СБУ заочно повідомила громадянину Росії про підозру у створенні терористичної організації

Служба безпеки України викрила російського провокатора, який за завданням спецслужб РФ створював псевдорадикальні та псевдонаціоналістичні спільноти у популярних соцмережах та месенджерах, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Одному із активних кремлівських провокаторів громадянину РФ Сергію Жуку слідчі СБУ оголосили про підозру у посяганні на основи національної безпеки України. За завданням російських спецслужб Жук створив та адміністрував низку псевдорадикальних та псевдонаціоналістичних спільнот у популярних соцмережах та месенджерах. Зокрема такі групи як «Українські націонал – патріоти», «Верховна Рада 9-го скликання», «Правда про АТО і про майдан», де під виглядом патріотичних сил розміщував провокаційні та маніпулятивні матеріали», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі СБУ зібрала вичерпну доказову базу, що доводить причетність спецслужб РФ до діяльності цих спільнот. Крім того, після звернення Служби до адміністрацій кількох соцмереж діяльність цих антиукраїнських груп було припинено.