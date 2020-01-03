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    Події в Україні

    СБУ дозволила в'їзд в Україну зірці серіалу «Свати»

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    Федір Добронравов - СБУ дозволила в'їзд в Україну зірці серіалу «Свати»
    Федір Добронравов

    Добронравов виступав у окупованому Криму

    Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд на територію України російському акторові Федору Добронравову, який виконав у серіалі «Свати» одну із головних ролей.

    Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

    Заборону на в'їзд на територію України було скасовано в червні 2019 року у зв'язку з рішенням суду, який визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд Добронравову в Україну на три роки.

    Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу «Свати» і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові. Добронравов виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу «Пастка для чоловіка», де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в «Музичному театрі Криму» в Севастополі.

    У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на три роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу «Свати».

    Нагадаємо, влітку повідомлялося, що акторки серіалу «Свати» Олеся Железняк і Тетяна Кравченко виступають із гастролями в анексованому Криму.


     

    СБУ суд Держприкордонслужба актор
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