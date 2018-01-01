ФСБ заявила про затримання на в’їзді до Криму українки з наркотиками
- Сьогодні, 13:09
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Розсилка
Жінку затримали у пункті пропуску «Армянськ»
Кримське прикордонне управління ФСБ Росії стверджує, що на в'їзді до окупованого Росією Криму затримали громадянку України з амфетаміном. Як повідомляє рупор окупантів «Крыминформ» із посиланням на російських силовиків, жінку 1972 року народження затримали у пункті пропуску «Армянськ».
«Перед проведенням огляду речей 45-річна громадянка України спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши золоті сережки, проте була попереджена про кримінальну відповідальність за дачу хабара посадовій особі при виконанні ним службових обов'язків», – цитує видання відомості прикордонників.
Повідомляється, що стосовно жінки порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 229.1 Кримінального кодексу Росії. ЗМІ стверджують, що громадянку України взяли під варту.
«Крыминформ» також опублікував відео допиту затриманої, на якому жінка пояснює наявність наркотиків необхідністю «підлікувати» сестру-наркоманку.
Кримські прикордонники не публікують на сайті інформацію про затримання громадян на адмінкордоні півострова з материковою частиною України.
У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, бо російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».