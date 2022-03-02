Футболіст Мілевський розплакався і показав, в яких умовах живе у бункері (відео)

Артем Мілевський записав нейтральний ролик і заявив, що хоче миру

Футболіст Артем Мілевський ховається від снарядів у бункері. Про умови свого проживання він розповів у Instagram.

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«Як і всі, я намагаюся просто рятуватися, жити. Ось така «кімната» була у дитини. Зараз вони поїхали. Тут є вода для всіх, це бомбосховище. Ми просто хочемо миру. Я грав у Росії, я грав в Україні, я грав у Білорусі. Будь ласка, залиште нас живими, припиніть це все», – сказав Мілевський.

«Надіюся, що все вирішиться і люди домовляться між собою. Реально, ми просто в бункері, у паркінгу сидимо як не знаю хто», – додав футболіст.

Нагадаємо, футболіст збірної України Андрій Ярмоленко зробив гучну заяву і закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.