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    Футболіст Мілевський розплакався і показав, в яких умовах живе у бункері (відео)

    Футболіст Артем Мілевський записав пацифістський відеоролик - Футболіст Мілевський розплакався і показав, в яких умовах живе у бункері (відео)
    Футболіст Артем Мілевський записав пацифістський відеоролик
    Фото: Instagram

    Артем Мілевський записав нейтральний ролик і заявив, що хоче миру

    Футболіст Артем Мілевський ховається від снарядів у бункері. Про умови свого проживання він розповів у Instagram.

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    Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

    «Як і всі, я намагаюся просто рятуватися, жити. Ось така «кімната» була у дитини. Зараз вони поїхали. Тут є вода для всіх, це бомбосховище. Ми просто хочемо миру. Я грав у Росії, я грав в Україні, я грав у Білорусі. Будь ласка, залиште нас живими, припиніть це все», – сказав Мілевський.

    «Надіюся, що все вирішиться і люди домовляться між собою. Реально, ми просто в бункері, у паркінгу сидимо як не знаю хто», – додав футболіст.

    Нагадаємо, футболіст збірної України Андрій Ярмоленко зробив гучну заяву і закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

    Теги: Андрій Ярмоленко Артем Мілевський Instagram
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    Футболіст Мілевський розплакався і показав, в яких умовах живе у бункері (відео)