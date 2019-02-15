Гаазький арбітраж підтримав ПриватБанк у позові проти Росії



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У своєму позові Приватбанк вимагав відшкодувати $1 мільярд за втрачене через анексію Криму майно та активи

Постійна палата третейського суду в Гаазі підтвердила свою юрисдикцію у позові Приватбанку проти Росії, у якому український банк вимагає відшкодувати 1 мільярд доларів за втрачене через анексію Криму майно та активи. Про це повідомляє прес-служба банку.

Зокрема, арбітражний суд підтвердив, що державний Приватбанк має право на відшкодування за експропріацію Росією активів банку внаслідок анексії Криму в повному обсязі.

«Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті Приватбанку за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду. Приватбанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів», – повідомляють у банку.

Зазначимо, що Гаазький арбітраж раніше вже виносив рішення на користь українських компаній за втрачене через анексію Криму майно. Позивачами до Росії тоді виступили колишні власники Приватбанку та компанії, які їм належать.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.